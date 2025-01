Nintendo Switch 2 sempre più vicina

(Adnkronos) – Il CES di Las Vegas, importante fiera dell'elettronica di consumo, è iniziato da qualche giorno, e con esso si è alzato il sipario su una serie di indiscrezioni riguardanti la nuova console Nintendo Switch 2. Sebbene la casa di Kyoto non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, diversi produttori di accessori, tra cui Genki, hanno presentato prototipi basati su quella che dovrebbe essere la nuova Switch, alimentando le aspettative dei fan. Genki, in particolare, ha mostrato una replica fisica della console, sostenendo di averla realizzata basandosi sulle specifiche fornite da Nintendo. La replica mostra una console simile all'attuale Switch, ma con uno schermo più grande e Joy-Con magnetici dotati di un nuovo pulsante per lo sblocco. Anche Dbrand, altro produttore di accessori, ha svelato una custodia protettiva per la Switch 2, confermando di essere in possesso delle dimensioni reali della console. Queste indiscrezioni sembrano confermare i rumor circolati nei mesi scorsi, che parlavano di un design simile alla Switch attuale, ma con Joy-Con migliorati e un hardware più potente. Si parla anche di un possibile lancio ad aprile, ipotesi che non sembra così inverosimile considerando che Nintendo ha promesso di svelare la console entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo. L'abbondanza di leak potrebbe essere un segnale di difficoltà da parte di Nintendo nel controllare la diffusione di informazioni, oppure una strategia di marketing per alimentare l'hype: in ogni caso, l'attesa per la Switch 2 si fa sempre più febbrile, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa Nintendo ha in serbo per il futuro.

