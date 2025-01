Morte Satnam Singh, 2 arresti a Latina per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita

(Adnkronos) – Due arresti oggi, 23 gennaio, a Latina per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che, nel giugno dello scorso anno, perse una mano durante il lavoro e fu abbandonato fuori casa senza essere soccorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere questa mattina due persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di intermediazione illecita e sfruttamento pluriaggravato del lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)