La città di Niscemi a lutto per la piccola Aurora

Una citta’ attonita Niscemi, centro a sud della provincia di Caltanissetta, dopo la morte di Aurora Pitino, 9 anni, a seguito di un incidente stradale autonomo, verificatosi ieri lungo la provinciale 11 Niscemi-Gela. La piccola era in macchina insieme alla madre di 37 anni, ricoveratao in gravi condizioni, e ai suoi due fratellini di 6 e 4 anni che hanno riportato ferite piu’ lievi. La provinciale 11 e’ conosciuta come una strada della morte per le tante tragedie registrate nell’ultimo periodo. La piccola Aurora frequentava la quarta elementare dell’Istituto comprensivo “Giovanni Verga”. Era una ballerina promettente. Amava ballare, aveva frequentato la scuola di latino-americano e durante le gare aveva portato a casa alcune coppe. Poi una nuova esperienza nella ginnastica artistica con una gara disputata a Gela alla vigilia delle festivita’ natalizie. Una bambina solare che con il padre Giorgio, carabiniere in servizio a Gela, la mamma Chiara e i fratellini trascorreva i giorni della sua spensieratezza fino alla tragica mattina di martedi’ quando la Fiat Panda sulla quale viaggiava e’ andata a sbattere contro il muro di cinta. La madre della bambina e’ stata trasferita al Villa Sofia di Palermo. Il fratellino della vittima, invece, e’ stato accompagnato all’ospedale di Catania. Sul corpo della piccola Aurora la Procura di Gela, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha disposto l’esame autoptico.