Giulia De Lellis: “Tony Effe? Ascoltate altro. Con Damante dipendenza affettiva”

Giulia De Lellis sembra aver trovato la serenità tra le braccia di Tony Effe. In un'intervista rilasciata a Repubblica, l'influencer ha parlato della precedente relazione con Andrea Damante e di quella con il rapper Tony Effe, che a oggi procede a gonfie vele. Tony Effe e Giulia De Lellis si sono conosciuti a giugno del 2024, grazie ad amici in comune. Oggi, come racconta l'influencer e imprenditrice, hanno costruito un legame solido. Sulle polemiche riguardo ai testi di Tony Effe considerati violenti e sessisti, Giulia ha risposto: "È una persona meravigliosa, fa un genere di musica particolare. A me i testi non infastidiscono perché vivo con una persona che so che tipo di valori ha e quanto sia un uomo premuroso e attento". E spiega: "Dolce, gentile, premuroso, protettivo. La sua musica può piacere o meno. Chi la vuole ascoltare la può ascoltare, a chi dà fastidio può sentire altro. Ci sono tantissimi artisti incredibili", ha concluso l'influencer. Di Andrea Damante, invece, Giulia De Lellis conserva un bel ricordo, anche se la definisce una relazione "difficile" per certi versi. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando lui era seduto sul trono e lei aveva scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per corteggiarlo. Andrea e Giulia sono usciti insieme dal dating show e tra alti e bassi sono rimasti una coppia per cinque anni. Una relazione che si è conclusa a causa dei tradimenti di lui. "È stata sicuramente una relazione meravigliosa ma sofferente, se vogliamo definirla così. Quando non ci si migliora più a vicenda, quando ci si fa del male, bisogna avere la lucidità e l'intelligenza di capire di chiuderla, ma non sempre è facile. E quindi si entra in una dipendenza affettiva da cui è difficile uscire, però a un certo punto arriva un momento in cui si è lucidi, ci si sveglia quella fatidica mattina e si capisce", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)