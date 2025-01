Giorno della Memoria, il messaggio a Roma: “Anpi e Ong ipocriti antisemiti”

(Adnkronos) – “Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo le vostre bandiere. Buon Giorno della Memoria”. Questo il testo della proiezione di uno cartello comparso nella notte su una parete della Piramide Cestia e su un’altra del Palazzo della Fao a Roma. La frase fa riferimento ai loghi di Amnesty International, Emergency, Medici senza Frontiere, Croce Rossa Italiana e Anpi. Gli autori di tale azione sono finora ignoti. “Tra i tanti usi indebiti del logo di Amnesty International questo è il più ignobile di tutti. L’antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un’organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave. In una giornata come questa dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole”. Così all’Adnkronos Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando i cartelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)