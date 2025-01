EA Sports FC 25 Showcase: prova gratuita e novità del nuovo capitolo

(Adnkronos) – EA Sports ha recentemente introdotto EA Sports FC 25 Showcase, un’anteprima gratuita del gioco completo disponibile su PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Questa iniziativa consente agli utenti di sperimentare alcune modalità selezionate, offrendo un assaggio delle innovazioni presenti nel titolo completo. All’interno di EA Sports FC 25 Showcase, i giocatori possono accedere a diverse modalità. “Calcio d’inizio” permette di disputare partite con una selezione rotante di squadre di alto profilo, offrendo l’opportunità di testare le proprie abilità contro avversari di prestigio. La modalità “Rush Club” introduce una nuova esperienza di calcio a cinque, in cui è possibile creare un avatar personalizzato e collaborare con amici per competere in partite dinamiche e veloci. Inoltre, la sezione “Impara a giocare” fornisce tutorial e guide per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con le meccaniche di gioco e le funzionalità offerte. Una caratteristica distintiva di EA Sports FC 25 Showcase è l’integrazione del sistema FC IQ, che offre un controllo tattico avanzato, consentendo ai giocatori di influenzare in modo significativo lo stile di gioco della propria squadra. Questa funzionalità mira a fornire un’esperienza più realistica e strategica, avvicinando ulteriormente il gioco alle dinamiche del calcio reale. Per coloro che desiderano approfondire l’esperienza, è possibile effettuare l’upgrade al gioco completo direttamente dall’interfaccia dello Showcase. I progressi ottenuti, come il livello dell’avatar nella modalità Club, saranno trasferiti automaticamente, garantendo una transizione senza soluzione di continuità. EA Sports FC 25 Showcase richiede una connessione a Internet attiva per tutte le modalità e un Account EA per l’accesso. Non è necessario un abbonamento ai servizi online delle console per scaricare o giocare allo Showcase. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero essere soggette a modifiche o limitazioni in determinate regioni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)