E’ morto David Lynch, il regista e sceneggiatore aveva 78 anni

(Adnkronos) – È morto all'età di 78 anni il regista e sceneggiatore David Lynch. Ne dà notizia oggi 16 gennaio 2025 il sito americano di Variety, riportando un post della famiglia su Facebook. Il cineasta radicalizzò il cinema americano con una visione artistica oscura e surreale in film come 'Blue Velvet' e 'Mulholland Drive' e in televisione con 'Twin Peaks'. Lynch aveva rivelato nel 2024 che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere. "C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, 'tieni d’occhio la ciambella e non il buco'", scrivono i familiari su Facebook. La serie televisiva 'Twin Peaks' e film come 'Blue Velvet', 'Lost Highway' e 'Mulholland Drive' fondevano elementi di horror, film noir, giallo e surrealismo classico europeo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)