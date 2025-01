E’ iniziato il viaggio di LuGRE, missione Asi-Nasa diretta sulla Luna

(Adnkronos) – Un passo in più verso Luna: è iniziato il viaggio di LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), il payload innovativo interamente progettato e realizzato in Italia per conto dell’Agenzia spaziale italiana, frutto della collaborazione tra Asi e la Nasa. “La missione congiunta segna un importante passo avanti nelle missioni spaziali preparatorie per il programma Artemis”, si legge in una nota. LuGRE è un ricevitore di navigazione satellitare di ultima generazione, sviluppato per l’Agenzia spaziale italiana dall’azienda Qascom, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino. Il 15 gennaio alle ore 7:11 italiane, è stato lanciato con successo dal Kennedy Space Center sul lander privato Blue Ghost, sviluppato negli Usa dalla società Firefly, insieme a nove payload americani. Dopo circa un mese, LuGRE entrerà in orbita lunare per poi atterrare sul nostro satellite nei primi giorni di marzo. Missione sperimentale particolarmente sfidante, LuGRE è destinata a testare nuove tecnologie cruciali per le future missioni lunari e per l’esplorazione spaziale profonda. La missione ha come obiettivo la ricezione dei segnali dei satelliti di radio-navigazione GPS e Galileo dalla Terra e da e verso la Luna, grazie ad una tecnologia avanzata chiamata Software Defined Radio Receiver, che permette di misurare con precisione la posizione nello spazio, anche in ambienti molto lontani dal nostro pianeta. “Questo – conclude la nota – contribuirà significativamente alla preparazione di missioni lunari permanenti”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)