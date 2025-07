Serradifalco, al via la settima edizione di Performare Festival: il programma

Al via a Serradifalco (Caltanissetta), la settima edizione di Performare Festival che quest’anno ha come tema Corpo Universo, che ha l’obiettivo di porre il concetto di corpo come punto di origine, memoria vivente, archivio in continua evoluzione e strumento di espressione creativa.

Il Festival prende ufficialmente il via con un’anteprima, in programma dal 26 al 31 luglio, che tornerà con la sua programmazione dal 1° al 6 settembre 2025. Il progetto – che quest’anno, oltre a svolgersi a Serradifalco coinvolgerà diversi spazi del comune di Montedoro – continua a valorizzare la danza contemporanea e la ricerca artistica con performance, residenze creative, workshop e incontri, coinvolgendo artisti e artiste che abiteranno diversi luoghi delle due città.

Spiegano le direttrici artistiche Simona Miraglia a Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade: “Gli artisti che ospiteremo quest’anno orbitano intorno a due piccoli comuni dell’entroterra siculo, creando pian piano un dialogo gentile con i luoghi attraversati e le persone incontrate. La Sicilia è un luogo dove ogni cammino scorre lento. La lentezza può essere logorante quando si parla di cambiamenti, ma possiede anche la qualità di fare luce su ciò che è nuovo, per osservarlo con il giusto tempo. Noi è di questo illuminare le cose che ci vogliamo occupare. Perseverare per lasciare un segno, per dirsi che l’arte è il mezzo con cui gli esseri umani si intendono prima del linguaggio. Tornare al corpo significa ritrovare una radice, una realtà tangibile, uno strumento e insieme un intermediario tra la sorgente creativa e l’essere umano. Il corpo è la casa di cui tutti disponiamo, e la danza è il luogo privilegiato dove si manifesta il dialogo. Con il nostro corpo siamo custodi — a volte inconsapevoli — di un sapere remoto, in costante trasformazione. Un documento vivo e prezioso del presente”.

Performare Festival è promosso dall’Associazione IN ARTE,con il riconoscimento del Ministero della Cultura, è curato dalla direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade, che negli anni hanno rafforzato la preziosa collaborazione con il Comune di Serradifalco che garantisce l’utilizzo dei luoghi comunali della cultura e degli spazi urbani. La manifestazione si avvale inoltre del sostegno dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e diversi privati che contribuiscono alla crescita del Festival.

Si registrano importanti collaborazioni con diverse realtà del territorio, tra sostenitori e partner culturali, con cui Performare Festival condivide la volontà di promuovere e divulgare la danza contemporanea attraverso proposte di qualità. Tra queste vi sono: Scenario Pubblico Centro di rilevante Interesse Nazionale per la Danza, il Liceo Coreutico R. Settimo, Latitudini – rete siciliana di drammaturgia contemporanea, Marosi, l’Associazione Musicale Etnea ETS, InCastro Festival.

Tra gli ospiti di Performare Festival troviamo grandi nomi della scena europea insieme ad astri nascenti della coreografia nazionale e regionale: Balletto Civile/Giulia Spattini, Nicola Simone Cisternino, Agostina D’Alessandro, Fattoria Vittadini/Maura Di Vietri, Silvia Gribaudi, Camilla Montesi, Ocram Dance Movement/Claudio Scalia, Marco Laudani, Collettivo SicilyMade, Andrea Rampazzo, Delfina Stella, Giovanna Velardi.

PROGRAMMA 2025

La settimana di anteprima si apre sabato 26 luglio con un incontro pubblico: Performare TALK – ZTL, dibattito aperto sui temi della performance ZTL – ZONA A TRAFFICO LIMITATO a cura di Radici al Quadrato, moderato da Sofia Bordieri, presso la Villetta dei Minatori di Serradifalco dalle 19 alle 20.30.

Seguirà la performance ZTL – Zona a Traffico Limitato, una produzione ZEBRA, di Andrea Rampazzo presso il Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis alle ore 21:00, che andrà in replica a Montedoro presso l’Osservatorio astronomico il 31 luglio alle ore 21.

Lo spettacolo ZTL nasce da una riflessione sulle migrazioni e sulla sostenibilità della convivenza in spazi sempre più ridotti. A partire dalla domanda: …e se per assurdo tutta la popolazione mondiale decidesse di migrare nello stesso luogo? Rampazzo, attraverso un dispositivo coreografico partecipativo, inviterà il pubblico ad attivarsi fisicamente e collaborare, esplorando insieme i concetti di limite, confine e coesistenza.

Domenica 27 luglio, presso la Villa Comunale R. Livatino alle 21:30, Silvia Gribaudi/Zebra porterà in scena Estratti | SUSPENDED CHORUS, una performance site-specific che nasce dal solo omonimo e indaga la relazione tra corpo individuale e collettivo. In un contesto privo di scenografia teatrale, la performer coinvolgerà attivamente il pubblico in un atto coreografico poetico e politico, trasformando lo spazio in un coro sospeso e plurale. L’opera decostruisce i canoni di bellezza e celebra la forza del collettivo come metafora della convivenza sociale.

Mercoledì 30 luglio doppio appuntamento con l’anteprima de IL PAESE IN UN CORPO presso la Villa Comunale R. Livatino alle ore 19.30, in replica il 31 luglio presso piazza Umberto I di Montedoro alle 18.30, una coproduzione Associazione Culturale Zebra, IN ARTE/Performare Festival con Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, Collettivo SicilyMade, realizzata nell’ambito di Performare Festival 2025 sezione Performare Project Paesaggio e Comunità. Aseguire, alle ore 21 al Quadrato, I Fiori della Notte – Alcune Avventure di Nicola Simone Cisternino/Twain con la partecipazione delle allieve del Liceo Coreutico R. Settimo di Caltanissetta, unaproduzione Twain Centro di Produzione Danza realizzata nell’ambito di Performare Festival 2025sezione Performare Project Next Generation.Lo spettacolo andrà in replica a Montedoro presso l’Osservatorio astronomico alle ore 19.30. Seguirà, come anticipato, la replica di ZTL – Zona a Traffico Limitato di Andrea Rampazzo alle ore 21.

Anche quest’anno, ad affiancare il fitto programma di spettacoli e performance delle compagnie ospiti, ci saranno le iniziative di Performare Project, che coinvolgeranno alcuni degli artisti e delle artiste nelle attività laboratoriali dedicate all’alta formazione e alla ricerca artistica sul luogo, alle attività creative dedicate al coinvolgimento della comunità e alle attività di residenza artistica per sviluppare progetti inediti.

La sezione del festival Performare Project si articola in diverse categorie e prevede numerose declinazioni:

Nell’ambito della categoria Next Generation, pensata per giovani danzatrici e danzatori tra i 16 e i 22 anni, dal 26 al 31 luglio si svolgerà il workshop in residenza I fiori della Notte – Alcune avventure condotto da Nicola Simone Cisternino. Un’occasione preziosa di formazione intensiva che permetterà ai partecipanti di lavorare a stretto contatto con l’artista, in un percorso creativo finalizzato alla costruzione di una performance collettiva.

Per la sezione Paesaggio e Comunità, il progetto Il paese in un corpo, sarà in residenza artistica con Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, e il Collettivo SicilyMade; e dal 28 al 30 luglio, la residenza prevederà una sezione di laboratorio aperto. Le pratiche proposte saranno rivolte a persone di ogni età e provenienza, con l’obiettivo di attivare il corpo come luogo di memoria, relazione e racconto condiviso, intrecciando movimento, ascolto e presenza in un’esperienza aperta, inclusiva e partecipativa.

Due percorsi che rispecchiano la visione del festival: fare della danza un atto collettivo, un’occasione di incontro tra linguaggi, generazioni e paesaggi umani.

Infine, la sezione Narrazioni Dinamiche, destinata a partecipanti dai 16 anni in sù, offre un percorso formativo che ha il fine di educare alla visione consapevole delle arti sceniche contemporanee. In questo ambito è in programma il Tavolo PAC, curato da Sofia Bordieri, un laboratorio cheprevede la fruizione guidata degli spettacoli, attività di scrittura, momenti dedicati alla comunicazione social e radiofonica, interviste agli artisti, partecipazione attiva a incontri e dibattiti aperti. I partecipanti si cimenteranno nella redazione di testi che verranno raccolti e pubblicati sotto la sezione “La meglio gioventù” del magazine PAC – paneacqueculture.

Per la categoria Creazione e Ricerca, dal 1° al 6 settembre, la coreografa Agostina D’Alessandro condurrà il workshop in residenza Conscious Release, rivolto a danzatori e performer. Un percorso intensivo che esplorerà pratiche fisiche e creative legate alla consapevolezza del movimento, con l’obiettivo di approfondire la relazione tra tecnica e libertà espressiva.

Nell’ambito della sezione Kids, sarà invece Delfina Stella a guidare, dal 28 agosto al 1° settembre, il laboratorio creativo Guerrilla Dance, rivolto a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni. Attraverso il gioco, il movimento e la fantasia, i più piccoli verranno accompagnati in un’esperienza partecipativa che stimola l’immaginazione, il lavoro di gruppo e l’espressione del corpo come forma di scoperta del mondo.

Sono, inoltre, previste le Masterclass con Andrea Rampazzo, il 26 luglio, e Silvia Gribaudi, il 30 luglio.

Anche quest’anno Performare Festival arricchisce la propria programmazione con una serie di eventi collaterali pensati per intrecciare arte, territorio e comunità in momenti di incontro, condivisione e scoperta.

Sabato 26 luglio, dopo gli spettacoli, spazio alla convivialità con il Dopofestival a cura di Radici al Quadrato APS, che porterà food & drink e un dj-set firmato Lorenzo Giambra nel suggestivo Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis, a partire dalle ore 22:00.

Il 29 luglio, presso la Villa Comunale R. Livatino alle ore 19:00, si terrà la presentazione del primo Giardino di Colapesce, un progetto a cura dell’associazione No SerradifalKo ONLUS, che vedrà anche la partecipazione del giornalista Alan David Scifo e di alcune e alcuni delle e degli artisti coinvolti nel festival.

Mercoledì 30 luglio, sempre alla Villa Comunale, alle ore 18:30, sarà invece il momento di scoprire il nuovo gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile, con un incontro aperto alla cittadinanza.

Infine, giovedì 31 luglio, il festival si sposta all’Osservatorio astronomico per il Dopofestival COSMO: una serata speciale tra narrazioni astronomiche, osservazione del cielo, dj-set e momenti di socialità con food & drink, a partire dalle ore 22:00.

Un programma che unisce cultura, festa e partecipazione cittadina attiva.

BIGLIETTI

Biglietti singoli € 5,00 – € 10,00

Online www.liveticket.it

LE CARD DEL FESTIVAL

Carnet 10 spettacoli € 30,00* (valido per 10 ingressi, max 2 persone a spettacolo*)

Festival Pass € 50 (intero – valido per tutti gli spettacoli)

€ 45 (ridotto per Abbonati Stagione Teatrale 2024)

INFO

Prenotazioni telefoniche ai numeri

+39 327 1559908 | +39 333 5276578

PROGRAMMA FESTIVAL 2025

PROGRAMMA

Anteprima // 26 > 31 Luglio

[ Serradifalco ]

Sabato 26 Luglio

_ Villetta dei Minatori – ore 19:00 > 20:30

Incontro pubblico

Performare TALK – ZTL

Dibattito aperto sui temi della performance ZTL – ZONA A TRAFFICO LIMITATO a cura di Radici al Quadrato

_ Piazzale Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21:00

ANDREA RAMPAZZO / Zebra

ZTL – ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ideazione e realizzazione Andrea Rampazzo | produzione Zebra

Domenica 27 Luglio

_ Villa Comunale R. Livatino – h 21:30

SILVIA GRIBAUDI / Zebra

Estratti | SUSPENDED CHORUS

concept, regia, coreografia, danzaSilvia Gribaudi | assistente e consulenza coreografica Andrea Rampazzo | musiche Matteo Franceschini | styling Ettore Lombardi | consulenza drammaturgica Annette Van Zwoll | produzione Associazione Culturale Zebra | coproduzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, La Corte Ospitale, Rum för Dans (SE), Le Gymnase CDCN – Roubaix (FR), What You See Festival (NL) | con il sostegno di MiC

Mercoledì 30 Luglio

_ Villa Comunale R. Livatino – h 19:30

SILVIA GRIBAUDI, ANDREA RAMPAZZO, COLLETTIVO SICILYMADE

IL PAESE IN UN CORPO

di Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, Amalia Borsellino, Simona Miraglia/Collettivo SicilyMade | con Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, Amalia Borsellino, Agnese Canicattì, Giulia Di Guardo, Simona Miraglia, Silvia Oteri | coproduzione Associazione Culturale Zebra, IN ARTE/Performare Festival | progetto realizzato nell’ambito di Performare Festival 2025 sezione ‘Performare Project Paesaggio e Comunità

_ Quadrato – ore 21:00

NICOLA SIMONE CISTERNINO / Twain

I FIORI DELLA NOTTE – ALCUNE AVVENTURE

di e con Nicola Simone Cisternino | con la partecipazione delle allieve del Liceo Coreutico R. Settimo di Caltanissetta | produzione Twain Centro di Produzione Danza | progetto realizzato nell’ambito di Performare Festival 2025 sezione ‘Performare Project Next Generation’

[ Montedoro ]

Giovedì 31 Luglio

_ Piazza Umberto I – ore 18:30

SILVIA GRIBAUDI, ANDREA RAMPAZZO, COLLETTIVO SICILYMADE

IL PAESE IN UN CORPO

di Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, Amalia Borsellino, Simona Miraglia/Collettivo SicilyMade | con Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, Amalia Borsellino, Agnese Canicattì, Giulia Di Guardo, Simona Miraglia, Silvia Oteri | coproduzione Associazione Culturale Zebra, IN ARTE/Performare Festival | progetto realizzato nell’ambito di Performare Festival 2025 sezione ‘Performare Project Paesaggio e Comunità