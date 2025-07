Moto contro furgone nel Siracusano, morto un giovane di 25 anni

Un giovane di 25 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, sulla Siracusa-Floridia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella ad una moto quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento, il 25enne è stato sbalzato dalla sella e poco dopo è stato soccorso. Si è compreso subito che le sue condizioni erano gravi, numerose le richieste di intervento al 118 per il trasporto della vittima in ospedale. Troppo gravi le lesioni riportate al punto che il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Sul caso, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro. (AGI)