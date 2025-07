Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, sfide a colpi di dadi al terzo turno del XX° torneo interno

Presso Eclettica Street Factory giovedì sera si è giocato il terzo turno del XX° torneo interno, campionato periodico, valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking “Eclettica”.

Sedici le giocatrici ed i giocatoti presenti, su venti iscritti, che si sono sfidati sulla classica plancia di gioco del Risiko! Challenger da torneo. Gli sfidanti, divisi in quattro tavoli, tra una porzione di patate al forno, un panino e una birra, hanno fatto rotolare i dadi per circa due ore e infine hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Giulia Gulino, Michele Cammarata, Giancarlo Ciulla e Gabriele Taschetti.

In testa alla classifica Andrea Kiswarday tallonato, con solo 3 punti di distanza Gabriele Taschetti, a seguire Maurizio Giunta, Michele Cammarata e Calogero Maira.

Il torneo è articolato in cinque turni con uno scarto, peggior risultato o assenza, con i primi due che andranno direttamente in finale, gli altri due finalisti verranno dai due tavoli di semifinale da quattro giocatori a cui avranno diritto a partecipare chi si classificherà, alla fine dei cinque turni con l’applicazione dello scarto, dal 3° al 9° posto, l’ottavo verrà ripescato, dal 10° posto in giù, tra chi avrà ottenuto il miglior risultato avendo giocato almeno due turni di gioco.

“Giovedì 31 si giocherà il IV° turno e poi si riprenderà il 4 settembre dopo la pausa estiva. – dichiarano dal direttivo- Ma per gli appassionati che restano in città stiamo organizzando un torneo Open per passare una piacevole serata in una location alle porte di Caltanissetta, presto daremo indicazioni più precise.”