DLSS arriva su nuovi giochi: un salto di qualità per il gaming PC

(Adnkronos) – NVIDIA continua a espandere la compatibilità della sua tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling), portando un significativo miglioramento delle prestazioni e della qualità visiva a un numero sempre crescente di giochi. Per chi non ne fosse a conoscenza, DLSS è una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale sviluppata da NVIDIA. In sostanza, il DLSS permette di rendere un'immagine a risoluzione inferiore più nitida e dettagliata, come se fosse stata renderizzata a una risoluzione più alta. Questo si traduce in un aumento significativo del frame rate, consentendo ai giocatori di godere di un'esperienza di gioco più fluida e dettagliata, anche con hardware meno potente. Il DLSS, o Deep Learning Super Sampling, è una tecnologia rivoluzionaria che offre notevoli benefici agli appassionati di videogiochi. Uno dei principali vantaggi è l'aumento delle prestazioni: grazie al DLSS, è possibile giocare a risoluzioni più alte e godere di dettagli grafici più raffinati, mantenendo allo stesso tempo un frame rate elevato. Questo significa che puoi sperimentare giochi più fluidi e visivamente impressionanti senza che la tua esperienza di gioco ne risenta. Un altro importante beneficio del DLSS è la riduzione del carico sulla GPU. Questo significa che la tua scheda grafica non deve lavorare tanto duramente, il che aiuta a prolungarne la vita utile. Inoltre, consente di giocare a titoli più recenti e graficamente intensivi senza dover necessariamente aggiornare l'hardware ogni volta che esce un nuovo gioco impegnativo. In sostanza, il DLSS non solo migliora l'esperienza di gioco attuale, ma protegge anche il tuo investimento hardware a lungo termine. Nuovi titoli supportati Tra i nuovi giochi che ora supportano il DLSS troviamo:

Eternal Strands: Un affascinante gioco di ruolo d'azione ambientato in un mondo fantasy.

Orcs Must Die! Deathtrap: Un divertente tower defense con elementi roguelike.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Un classico dei picchiaduro, ora con una grafica ulteriormente migliorata grazie al DLSS. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)