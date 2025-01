Caltanissetta. “La scuola fa prevenzione”, presentato il calendario 2025 dell’associazione nissena Lilt

Presentato il calendario 2025 dell’associazione nissena della Lega italiana per la lotta contro i tumori quest’anno realizzato con le immagini selezionate attraverso il contest “Le immagini della prevenzione” che grazie al lavoro della Consulta giovanile Lilt e alla sinergia con l’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale Caltanissetta ed Enna ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori del territorio

Non un semplice calendario, ma uno strumento comunicativo multimediale che riesca a “dialogare” ad utenti di ogni età. Nasce con questo intento il Calendario della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Caltanissetta, un’idea fiorita durante i giorni della pandemia dalla giornalista Lavinia D’Agostino e dal dott. Aldo Amico, presidente della Lilt di Caltanissetta, per far fronte all’esigenza di far conoscere l’operato della Lilt e l’opportunità che offre agli utenti, ma anche di rendere semplici e fruibili a tutti contenuti scientifici. Realizzato graficamente da Giuseppe Lombardo quest’anno il calendario è stato potenziato da contenuti multimediali: delle clip intitolate “Pillole di prevenzione” (a cui si accede attraverso qr-code) realizzate da Ileana Papanno, giovane studentessa in Medicina e coordinatrice della Consulta giovanile della Lilt nissena. Il Calendario 2025 intitolato “La scuola fa prevezione” ogni mese propone le immagini selezionate attraverso il contest “Le immagini della prevenzione” che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie superiori nissene grazie al supporto dell’Ufficio scolastico regionale- Ambito territoriale Caltanissetta Enna.



«Ho trovato il calendario uno strumento di grande efficacia comunicativa – ha detto durante la presentazione Marcello Giovanni Li Vigni, dirigente dell’Usr Ambito territoriale Caltanissetta ed Enna – che attraverso i giovani arriva sino alle famiglie, diffondendo in modo capillare buone pratiche e corretti stili di vita. Sarebbe interessante poter allargare l’iniziativa a tutte le scuole della provincia ed anche al comprensorio di Enna».

«Ormai da anni promuoviamo una vera e propria cultura della prevenzione, coinvolgendo e sensibilizzando le nuove generazioni – ha detto il presidente Aldo Amico -. Coinvolgere i giovani significa introdurli al rigore e al metodo scientifico della prevenzione oncologica, con un’attenzione particolare alla ricerca dell’invisibile, ovvero al quel primo segnale che precede la malattia. Oggi combattere il cancro significa da una parte diffondere la cultura della prevenzione primaria, che riduce del 35% – 40% il rischio di ammalarsi, e dall’altra intensificare le campagne di sensibilizzazione aumentando gli screening e le visite di anticipazione diagnostica. Il nostro calendario coniuga queste due necessità».

Nel calendario “La scuola fa prevezione” sono ricordate tutte le campagne di prevenzione promosse dalla Lilt, durante le quali è possibile usufruire gratuitamente di visite specialistiche, prenotabili attraverso il QR Code indicato.

«La sinergia instaurata tra la Lilt e il nostro Ufficio scolatico – ha detto Patrizia Saporito, referente sport e salute dell’Usr Ambito territoriale Caltanissetta ed Enna – si è consolidata nel tempo e ci piace poter evidenziare che le iniziative promosse insieme sono state d’esempio per altre realtà che hanno tratto spunto dalla nostra esperienza».

Il calendario 2025 “La scuola fa prevezione” è stato realizzato con gli scatti fotografici e le grafiche realizzate dagli studenti Francesca Coniglio e Sarah Cassetti (IISS Luigi Russo); Asia Cicero, Giada Di Fazio, Gioacchino Giambra, Sofia Ventura, Giulia Fiore e Manfredi Lo Porto (Liceo Scientifico Alessandro Volta); Giuseppe Palermo e Alessio Ferrante (IISS Sebastiano Mottura). Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore Vincenzo Lo Muto, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Il calendario “La scuola fa prevezione” sarà distribuito gratuitamente nelle scuole del territorio che collaborano con la Lilt ed è acquistabile nella sede di viale della Regione, 30 (Caltanissetta).