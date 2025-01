Il corpo senza vita di una settantenne è stato trovato questa mattina in via Ettore Romagnoli a Caltanissetta. A chiamare i soccorritori una vicina di casa della donna. Sulla morte indaga la Polizia. Al momento una prima ipotesi pare sia quella di morte per suicidio, dove, presumibilmente, la donna si sia gettata dal quarto piano della sua abitazione.