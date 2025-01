Caltanissetta. Consegnati i lavori per la riqualificazione del chiosco in via Vittorio Emanuele II

Il chiosco di via Vittorio Emanuele, dove sorgeva in passato l’edicola, sarà riqualificato e affidato alle associazioni di volontariato delle Forze dell’Ordine per attività di osservazione del territorio

Il Comune di Caltanissetta ha consegnato i lavori per la riqualificazione del chiosco ubicato all’incrocio fra via Vittorio Emanuele II e via Francesco Crispi all’associazione “Formazione Sicurezza”, che si farà carico della ristrutturazione del locale.

Lo stesso sarà riconvertito come presidio di sicurezza urbana a disposizione delle associazioni di volontariato delle Forze dell’Ordine, che potranno contare su uno spazio utile per l’attività di vigilanza del Centro Storico.

Nel corso della mattina di oggi, martedì 28 gennaio, l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Walter Tesauro, dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Giuseppe Tomasella e dalla giunta comunale, ha effettuato un sopralluogo del chiosco insieme al presidente di “Formazione Sicurezza” Salvatore Di Giovanni e Francesco Capizzi, presidente dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato).

“Una struttura da diversi anni inutilizzata in un’area molto frequentata di Caltanissetta che in breve tempo sarà destinata al servizio della collettività – ha commentato il sindaco Walter Tesauro.

Ringrazio gli uffici comunali, Formazione Sicurezza e tutte le associazioni di volontariato che abbiamo incontrato negli ultimi mesi, con cui abbiamo instaurato una solida sinergia e un dialogo costante che ci permetterà di sviluppare un percorso organizzativo che offrirà un servizio aggiuntivo a tutela dei cittadini”.

“L’Amministrazione sta mantenendo l’impegno assunto in occasione della recente conferenza stampa sul tema della sicurezza urbana, nel corso della quale abbiamo annunciato questa attività di osservazione del territorio – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Oscar Aiello.

Come dichiarato insieme al Comandante della Polizia Locale Diego Peruga, siamo convinti che la collaborazione delle associazioni di volontariato potrà rappresentare un supporto prezioso di cui potranno beneficiare i cittadini di Caltanissetta, dal momento che è volta a garantire un’ulteriore presenza di soggetti deputati alla vigilanza delle nostre strade”.

I lavori, finanziati da “Formazione Sicurezza”, saranno effettuati dall’impresa Bellomo, restituendo così alla città un importante punto di riferimento che, con l’ausilio delle associazioni di volontariato, potrà migliorare la percezione di sicurezza in una delle aree nevralgiche di Caltanissetta.

Erano presenti al sopralluogo di questa mattina anche gli assessori Delpopolo e Olivo, oltre ai dipendenti dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Caltanissetta.