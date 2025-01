CALTANISSETTA. Domani 17 gennaio scuole chiuse a Caltanissetta. Lo ha comunicato il sindaco Walter Tesauro. <A seguito della comunicazione della Protezione Civile che ha diramato allerta rossa anche nella nostra zona, ho deciso di chiudere le scuole nella giornata del 17 gennaio in via preventiva>.

Dunque, scuole chiuse, e con esse anche ville e cimitero comunale in via preventiva per evitare qualsiasi potenziale problematica o pericoloso.