Vittorio Feltri a Belve: “Mi sono fatto una canna con i miei figli”

(Adnkronos) – "Mi sono fatto una canna con i miei figli". Vittorio Feltri, ospite a Belve oggi 17 dicembre, risponde alle domande di Francesca Fagnani e svela una 'serata di canne' in famiglia. "Ho organizzato una serata di canne in casa mia, mia moglie è andata a letto presto. Se avesse visto, sarebbe successo il finimondo… Mio figlio Mattia ha acceso la canna, c'erano tutti i miei figli. Abbiamo fatto il giro, quando è toccato a me ho detto 'madonna ma che schifo questa merda qui'. E' finita lì", racconta Feltri. Ci sono eccessi nella vita del giornalista? "Bevo due dita di vino, un dito di whisky. Non sono uno che beve, non mi sono mai ubriacato in vita mia. Non ho trasgressioni, faccio una vita monotona. Il sesso? Non ci penso neanche più… Ho 81 anni, sai cosa vuol dire avere 81 anni?…". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)