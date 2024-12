Tragedia a Tufino, bimba di 4 anni cade da scala e muore sul colpo

(Adnkronos) – Una bimba di 4 anni è morta sul colpo dopo essere caduta da una scala interna all’abitazione. La tragedia è avvenuta questa notte, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di via Roma a Tufino, in provincia di Napoli, per un incidente domestico. Sul posto già un equipaggio del 118. Secondo quanto si apprende, una bambina di 4 anni sarebbe caduta da una scala interna all’abitazione, morendo sul colpo. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)