Sicilia. M5S Ars: “Votazione bis conferma che il Movimento è con Conte. Ora si riparte con più forza e più entusiasmo di prima”.

“La votazione-bis voluta da Grillo, con percentuali di voto superiori al primo turno, ha confermato in maniera netta che il Movimento è con il presidente Giuseppe Conte. L’indicazione che ne deriva è chiarissima e ci dà la spinta a correre più di prima, con regole più chiare e un mandato pieno che arriva dalla base. Si procede con rinnovato entusiasmo, con l’orgoglio, come dice Conte, di quello che abbiamo fatto in passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. La forza dirompente del Movimento, a dispetto di tutte le Cassandre di turno, è più viva che mai”.

Lo dicono il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola e il capogruppo Cinquestelle all’Ars Antonio De Luca.