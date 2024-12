Santa Caterina. Firmato il contratto per gli interventi di riqualificazione del campo sportivo comunale

SANTA CATERINA. E’ stato firmato il contratto con la ditta Giambrone Costruzioni s.r.l. per i lavori di realizzazione del campo sportivo comunale. E a gennaio inizieranno i lavori. A dare la bella notizia è stato il sindaco Giuseppe Ippolito che ci ha tenuto ad informare in prima persona la cittadinanza a proposito dell’evoluzione di una tematica come quella del campo sportivo che, in questi anni, ha fatto registrare più di una polemica non solo negli ambienti sportivi, ma anche in quelli politici cittadini.

La ditta Giambrone Costruzioni s.r.l. ha proposto un ribasso d’asta del 27,122%. Inoltre s’è proceduto anche all’affidamento dell’incarico per la direzione dei lavori all’ing. Salvatore Cutaia. Questo significa che i lavori per la riqualificazione dello stadio comunale prenderanno il via a conclusione delle festività natalizie con l’impresa aggiudicataria che, sotto la supervisione del direttore dei lavori, potrà mettere a punto gli interventi per riqualificare una struttura sportiva che, in questi anni, ha vissuto in uno stato di abbandono.

Tra gli interventi previsti c’è la ristrutturazione degli spogliatoi ma anche la collocazione di una superficie in erba sintetica che sostituirà il fondo sabbioso che, fin qui, è stato quello nel quale si sono giocate le partite di calcio a Santa Caterina. Il progetto, al quale il Coni ha dato a suo tempo il proprio parere favorevole, propone un importo complessivo di 1.046.988,37 euro, mentre l’importo dei lavori a base d’asta è stato di 884.222,54 euro.