La Cgil di Caltanissetta e la Camera del Lavoro di Niscemi: “Solidarietà al panettiere che ha subito un inaccettabile atto intimidatorio”

La CGIL di Caltanissetta insieme alla Camera del lavoro di Niscemi esprime la sua più ferma condanna e piena solidarietà al giovane lavoratore Sammartino Federico di Niscemi che, con coraggio e spirito di iniziativa, ha deciso di investire nel nostro territorio aprendo un panificio, che nella notte ha subito un inaccettabile atto intimidatorio.

Questo vile gesto, che mira a colpire non solo una singola attività ma l’intera comunità, non ci lascerà indifferenti. La CGIL, da sempre in prima linea nella difesa della legalità e del diritto al lavoro, si stringe attorno al giovane panettiere e alla sua famiglia.

Non permetteremo che la paura e l’intimidazione prendano il sopravvento. Siamo convinti che la forza della comunità, unita nel rifiuto di ogni forma di violenza e illegalità, saprà dare il giusto segnale a chi pensa di poter minare il tessuto sociale ed economico del nostro territorio.

La CGIL sarà al fianco di questo giovane lavoratore, così come lo è quotidianamente a sostegno di tutti coloro che, con onestà e impegno, contribuiscono allo sviluppo e al benessere della nostra società.

La segretaria generale Cgil

Rosanna Moncada,

La Responsabile

della camera Del Lavoro

di Niscemi

Chiara Cultraro