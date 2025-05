Caltanissetta. Donne Democratiche: “Finalmente in Sicilia si va verso la garanzia effettiva del diritto all’IVG, una svolta storica per i diritti delle donne”

A nome delle Donne Democratiche della Provincia di Caltanissetta, esprimiamo profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’articolo 3 del Disegno di Legge 738 in materia di sanità, avvenuta il 27 maggio 2025. Si tratta di un passaggio epocale che segna una vera e propria svolta di civiltà nella tutela dei diritti delle donne. Grazie al lavoro del Partito Democratico e all’impegno di chi ha creduto e lavorato con determinazione per questo risultato, in Sicilia si fa finalmente un passo avanti verso l’effettiva applicazione della legge 194 del 1978 sul diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Già a dicembre avevamo denunciato pubblicamente una grave lacuna: nella nostra provincia non esistono attualmente strutture che garantiscano il servizio di IVG, costringendo le donne a spostarsi in altre province, con enormi disagi e rischi per la loro salute fisica e psicologica. L’interruzione volontaria di gravidanza è, di fatto, spesso un privilegio per poche. Con l’approvazione di questo provvedimento, si introduce l’obbligo per le aziende sanitarie pubbliche di assumere personale medico non obiettore di coscienza e di sostituirlo tempestivamente nel caso in cui dovesse cambiare posizione o cessare il servizio. Sono previste inoltre procedure concorsuali dedicate esclusivamente ai medici non obiettori, per garantire la continuità e la qualità dell’assistenza nei reparti dedicati all’IVG. In Sicilia, dove oltre l’85% dei ginecologi è obiettore, questo rappresenta un cambiamento epocale: da oggi non sarà più possibile lasciare sguarniti i servizi essenziali legati alla salute riproduttiva. Il testo approvato in Aula, originariamente presentato nel 2023 dall’on. Safina e ora confluito come emendamento al Ddl 738, affonda le sue radici nella volontà di costruire un sistema sanitario regionale più giusto, efficiente e rispettoso delle libertà individuali. Chiediamo adesso con forza che l’Assessorato regionale alla Sanità proceda senza indugi ad applicare la norma e ad avviare immediatamente gli atti consequenziali affinché le aziende sanitarie possano assumere e integrare il personale necessario, nei tempi previsti. Questo è solo un primo passo. Tante sono ancora le cose su cui lavorare per assicurare trasparenza sul tema della salute riproduttiva e sull’accesso all’IVG nell’Isola, pertanto, continueremo ad impegnarci affinché ogni donna, in ogni parte della Sicilia, possa accedere in maniera sicura e dignitosa all’interruzione volontaria di gravidanza, senza discriminazioni e senza essere costretta a mettere a rischio la propria salute.

A nome delle Donne Democratiche della Provincia di Caltanissetta Greta Tassone, Elisa Carbone, Martina Riggi, Rosy Pilato