“Quannu Diu vinni a lu munnu”: La prof. Gabriella Barba e la novena di natale mussomelese. Presentazione del libro con Bonanzinga e Giordano

MUSSOMELI – Sarà il salone di San Francesco, in via Palerno 2, alle ore 17,30 di domani 14 dicembre ad accogliere i partecipanti all’incontro culturale che prevede la presentazione del libro “Quannu Diu vinni a lu munnu” della professoressa Gabriella Barba. Dopo i saluti istituzionali interverranno Sergio Bonanzinga dell’Università degli Studi di Palermo e Giuseppe Giordano dell’Università di Roma Tor Vergata. Moderatrice sarà la dirigente scolastica I.C. “Leonardo da Vinci” Alessandra Camerota. Letture e musiche: Chiara Canalella, Letizia Ricotta, Emanuele Sorce, Pasquale Sorce, Matteo Ognibene. “Note dell’antico Natale” a cura del Novenari di Mussomeli. “Il libro “Quannu Diu vinni a lu munnu. Tradizioni musicali e pratiche devozionali del Natale a Mussomeli” – precisa Gabriella Barba – nasce con l’obiettivo di “conservare” e trasmettere alle nuove generazioni la Memoria delle antiche tradizioni natalizie e, in particolare, della Novena di Natale mussomelese, il cui recupero fu effettuato negli anni Ottanta dallo storico e cultore di tradizioni popolari mio papà Angelo Barba”. Sottolinea ancora l’autrice: “La pubblicazione focalizza la sua attenzione anche su altri canti e poesie dialettali, su consuetudini e cibi che connotano il periodo natalizio mussomelese. Costituito da 152 pagine, il libro è impreziosito dalla presentazione di Sergio Bonanzinga, ordinario di Etnomusicologia nell’Università di Palermo, da una interessante nota musicologica di Giuseppe Giordano, professore di Etnomusicologia nell’Università di Roma Tor Vergata e da una ricca sezione dedicata alle immagini anche “d’ autore” con lo scopo di fare visualizzare al lettore i contenuti affrontati.