Scoperta dalla Polizia una stalla abusiva a Catania, multato il gestore

La polizia di Catania ha scoperto nel quartiere Monte Po’ una stalla abusiva. L’intervento è stato coordinato dai poliziotti della squadra a cavallo della Questura di Catania che hanno operato congiuntamente ai medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria-Servizio di sanità veterinaria dell’Asp di Catania. L’attività della Polizia di Stato e del Servizio veterinari dell’Asp si inserisce in un più ampio e costante monitoraggio effettuato dalla Questura di Catania relativamente al fenomeno delle stalle abusive che ha consentito, anche quest’anno, l’efficace tutela della salute e della vita di diversi cavalli, il sequestro di stalle abusive, nonché un’incisiva azione di prevenzione della macellazione abusiva e delle corse clandestine.Per quanto riguarda l’ultimo controllo, effettuato nei pressi di viale Felice Fontana, i poliziotti hanno ispezionato un locale adibito a stalla, al cui interno hanno trovato tre cavalli e un asino, tenuti tutti in buone condizioni dal gestore, che è stato identificato e sanzionato per alcune violazioni della normativa di settore. Infatti, dalle verifiche dei medici veterinari è emerso che il box adibito a ricovero per i cavalli era privo del prescritto codice aziendale, per cui è stata contestata al titolare una sanzione amministrativa di 1500 euro. Sempre nei confronti del titolare, sono state elevate ulteriori sanzioni pecuniarie per non aver eseguito il test anemia e per la mancanza di codice aziendale di due cavalli, per un ammontare totale di ulteriori 8.000 euro.I cavalli sono stati, quindi, sequestrati ed affidati allo stesso proprietario con la prescrizione di adempiere a tutti gli obblighi di legge.I controlli sono stati estesi al quartiere Librino, ove in passato sono state scoperte alcune stalle abusive e alcuni dei gestori sono stati anche denunciati per maltrattamento di animali. In questa seconda fase delle attività sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Cinofili con la finalità di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il fiuto infallibile del cane antidroga “Maui” ha consentito ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di trovare e sequestrare a carico di ignoti 100 grammi di cocaina, che erano stati occultati in una rientranza di uno stabile di viale Castagnola, delimitata da una porta in ferro socchiusa.