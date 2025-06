San Cataldo festeggia i 100 anni di nonna Stella: una vita tra lavoro, sacrifici e affetti

San Cataldo – Giornata di grande festa oggi presso la casa alloggio “La Vita è Bella”, dove parenti, amici, operatori della struttura e autorità locali si sono riuniti per celebrare un traguardo straordinario: il centesimo compleanno di Maria Stella Grassia.

A portare il proprio saluto affettuoso sono stati anche l’assessore comunale Giarratano, Padre Giuseppe e i carabinieri della Tenenza di San Cataldo, testimoniando l’abbraccio dell’intera comunità a una donna che ha attraversato un secolo di storia.

Nonna Stella è stata una pioniera: la prima donna a lavorare in fabbrica nella sua città, in un’epoca in cui per le donne era raro varcare i confini domestici per contribuire economicamente al sostentamento familiare. Con forza e determinazione ha affrontato anni duri, segnati da sacrifici, ma anche da tanto amore, per far crescere con dignità la propria famiglia.

Oggi vive serenamente nella struttura che la ospita, accudita con affetto dal personale e circondata dalla stima di chi la conosce. Un compleanno speciale, che non è solo la celebrazione di un’età anagrafica, ma il riconoscimento a una vita vissuta con coraggio, dignità e amore per gli altri.

Un secolo di storia personale che si intreccia con quella della comunità sancataldese.