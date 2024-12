Mussomeli, 2° classi del “Padre Messina” e Padre Puglisi con l’evento in Via Pola “Natale di Solidarietà”. Applausi agli alunni e docenti

MUSSOMELI – Le seconde classi del comprensivo “Leonardo da Vinci” del “Padre Messina” e “Padre Puglisi” di cui è dirigente scolastica Alessandra Camerota presente all’evento, si sono ritrovate nell’edificio di Via Pola per l’intrattenimento sul “Natale di Solidarietà”, con un ospite d’eccezione Giuseppe Carapezza che ha anche lanciato un messaggio a tema. “Rispetto”, “Amore”, “Solidarietà”, “Altruismo” erano parole scritte su vistosi striscioni e visibili al pubblico presente dagli alunni, impegnati in un pomeriggio ricco di emozioni, sentimenti, riflessioni e tradizioni.Il debutto della nuova orchestra con i ragazzi delle classi seconde, il coro dei flauti, le dolci melodie delle canzoni natalizie hanno creato l’atmosfera del Natale di una volta, quello più sincero, quello più autentico. Lo aveva scritto in versi il compianto prof. Angelo Barba e letti dagli alunni dal titolo “Natali a Mussumeli a lu presenti e ni li tiampi passati”. “Lu progressu accelleratu – di stu tiampu scuminatu – trasforma’ tuttu lu munnu – lu cangia’ di capu a funnu – e d’u tiampu chi passa’ – proprio nenti nni lassa’! Accussi’ nun era prima! – Antru munnu, antru clima. – ‘U Natali s’aspittava… . La nuvena ‘ncuminciava! Gli alunni sono stati guidati dai docenti Francesco Vassallo, Silvia Genova, Federica Mallia, Fabio Restuccia, Cristian Arcodia, Benedetto Licata, Adriana Barba, Rossella Amico, Sandra Virciglio e Sara Maugeri.