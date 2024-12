Miracolo di fine anno in Sicilia: bimbo nasce sull’ambulanza del 118; fondamentale l’intervento dell’equipaggio Delta 43

Una madre ha partorito il suo bambino a bordo di un’ambulanza del 118. L’eccezionale evento è accaduto nel Messinese ed è stato reso possibile grazie alla preziosa quanto competente assistenza del medico Walter Cambria e delle soccorritrici della Seus 118, Angelica Gullo ed Enza Rossello, equipaggio Delta 43 di Novara di Sicilia.

La nascita è avvenuta nel corso di un intervento d’emergenza nel quale a fare la differenza sono state la prontezza e la competenza del personale sanitario in ambulanza in quel momento. Il parto si è svolto senza complicazioni, dopo di che madre e neonato sono stati trasferiti all’Ospedale Fogliani di Milazzo.

Il tutto nel contesto di un accadimento che ha dimostrato quanto sia importate l’opera portata avanti dagli operatori del 118 e di come si sia rivelato decisivo per garantire un parto d’emergenza in sicurezza.