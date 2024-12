Una barca con decine di migranti a bordo è arrivata stamane nelle Canarie; all’interno anche cinque cadaveri. Lo riferisce Alarm phone che ieri aveva lanciato l’allarme per un’imbarcazione in pericolo lungo la rotta atlantica, con 84 persone. Secondo quanto hanno accontato, erano partite il 6 dicembre da Nouadhibou, in Mauritania.