Inaugurato il nuovo parco auto a Montevago: già in servizio scuolabus elettrico e auto polizia municipale

E’ stato inaugurato il nuovo parco auto del comune di Montevago. Sono stati messi in servizio questa mattina un nuovo scuolabus elettrico e una nuova vettura della polizia municipale. Sono stati accesi anche i motori di un nuovo furgoncino per i lavori di manutenzione del verde pubblico e di due auto di servizio del comune. Arriverà nei prossimi giorni anche una terna con escavatore. La spesa complessiva ammonta a 500 mila euro circa. Lo scuolabus elettrico è stato acquistato grazie a un finanziamento della Regione Siciliana da 120 mila euro. Gli altri mezzi sono stati acquistati con un mutuo di circa 380 mila euro stipulato dal comune con la Cassa depositi e prestiti.

“E’ un investimento importante – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – che abbiamo deciso di fare perché i mezzi a disposizione del comune erano tutti obsoleti e richiedevano spessi interventi di manutenzione, riusciremo così a garantire un servizio migliore ai cittadini e far lavorare più agevolmente i dipendenti comunali. I nuovi mezzi, ovviamente, inquinano di meno e quindi proseguiamo anche, nel nostro piccolo, con la transizione ecologica già attuata in tutte le scuole e negli edifici comunali di Montevago. Sono particolarmente contenta per il nuovo scuolabus elettrico che offrirà un servizio più efficiente ai nostri bambini che potranno andare a scuola più comodi e più contenti”.