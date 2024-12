Il microonde con schermo da 27 pollici è la nuova frontiera delle pubblicità in cucina

(Adnkronos) – LG entra in competizione diretta con Samsung nel mercato degli elettrodomestici intelligenti dotati di display integrati. L'azienda ha recentemente presentato la nuova linea di elettrodomestici LG Signature, che include un forno a microonde con un touchscreen LCD da 27 pollici e altoparlanti integrati. LG afferma che il display del microonde offre "un'esperienza di intrattenimento immersiva" e, se abbinato al forno LG, "mostra comodamente lo stato di cottura dei piatti, eliminando la necessità di chinarsi e controllare manualmente il forno". La mossa si inserisce nella strategia di LG, annunciata nel 2023, di trasformare il proprio business basato sull'hardware in un modello di servizio basato su piattaforma, in grado di generare profitti continui. A settembre, l'azienda ha iniziato a mostrare pubblicità a schermo intero sui propri televisori inattivi, almeno negli Stati Uniti. La seconda generazione di elettrodomestici Wi-Fi della linea Signature continua la tradizione di integrare un touchscreen OLED trasparente "Instaview" di grandi dimensioni nel frigorifero, oltre a display LCD più piccoli su lavatrice e asciugatrice. I display LG Signature possono essere utilizzati per gestire l'elettrodomestico, accedere all'intrattenimento e controllare i dispositivi della smart home LG. L'annuncio segue la recente presentazione da parte di Samsung di una gamma più ampia di opzioni di display per i propri elettrodomestici, che vanno da 4,3 pollici fino a 32 pollici. Entrambe le aziende sembrano puntare sull'integrazione di "schermi ovunque", in sostituzione di pulsanti e manopole tradizionali, più semplici da utilizzare, meno soggetti a guasti e più economici da sostituire. LG non ha ancora annunciato prezzi, paesi di disponibilità o date di spedizione per la nuova linea di elettrodomestici Signature. Ulteriori dettagli saranno probabilmente svelati al CES di Las Vegas, che inizierà il 7 gennaio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)