Corea del Sud, aereo con 181 persone a bordo si schianta in atterraggio

Incidente aereo in Corea del Sud dove il volo Jeju Air, con a bordo 175 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, si è schiantato oggi all'aeroporto internazionale di Muan e ha preso fuoco. Si ritiene che quasi tutte le 181 persone a bordo dell'aereo siano morte, ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco. Due persone sono state tratte in salvo. Le autorità per ora hanno confermato 85 decessi. L'aereo è uscito di pista durante l'atterraggio e si è schiantato contro una recinzione all'aeroporto. Il volo Jeju Air stava tornando da Bangkok.