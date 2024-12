Comunità mussomelese in festa per Santa Lucia. 40 anni dopo la statua in processione. Le piccole Lucie con l’asinello e le caramelle

MUSSOMELI – La Terra di Manfredi festeggerà solennemente la ricorrenza liturgica in onore di Santa Lucia con un programma condiviso dal Consiglio pastorale di cui fanno parte rappresentanti delle famiglie, corale parrocchiale, l’arciconfraternita SS. Sacramento alla Madrice, evidentemente, sotto la guida la guida del parroco Arciprete Padre Achille Lomanto. Da sottolineare che ai tradizionali riti liturgici (annualmente una festa in chiesa con triduo e celebrazioni di messe), è prevista, quest’anno, anche la processione del Simulacro della Santa per le vie del quartiere, accompagnata dalla banda musicale. E’ la seconda volta, dopo la prima avvenuta circa quarant’anni fa, in occasione del restauro della statua della Santa, , che si ripete a Mussomeli la processione di Santa Lucia,. Grande entusiasmo in parrocchia, tanto impegno per la riuscita della festa. Infatti l’arciconfraternita ha diramato un invito di partecipazione ai riti religiosi, pubblicato sul social: “In questa settimana, in occasione della Festa di Santa Lucia, ci apprestiamo a collaborare con la nostra Parrocchia e col nostro Arciprete Padre Achille Lomanto. Una festa che tanto abbiamo voluto nel tentativo di riaccendere nel nostro quartiere quella fiammella che il tempo e la pandemia covid-19 stava cercando di spegnersi”. Ha risposto immediatamente a questo invito anche il gruppo dei ragazzi “Don Bosco” del periodo 1979 -1986, oggi adulti, che sarà presente, evidentemente in forma ridotta rispetto ai suoi 60 componenti di allora, ad animare col canto la liturgia eucaristica presieduta dal loro Arciprete Padre Giovanni Galante. Ed ancora, in processione, ci saranno le piccole Lucie che, avvalendosi della presenza dell’asinello e il castaldo, (secondo la tradizione) distribuiranno le caramelle. Al termine, distribuzione di cuccia. Intanto, il 14 dicembre, da Mussomeli partiranno due autobus per Siracusa, in occasione dell’arrivo del corpo della Santa siracusana.