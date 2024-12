Casse vince il SuperG di Coppa in Val Gardena

MILANO (ITALPRESS) – Mattia Casse ha trionfato nel SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 34enne piemontese delle Fiamme Oro si è imposto nella gara disputata lungo la “mitica” Saslong fermando il cronometro a 1:28.23. In seconda piazza si è classificato lo statunitense Jared Goldberg, distante un solo centesimo da Casse, seguito dallo svizzero Marco Odermatt, a 43 centesimi dall’italiano. Decima posizione per il “veterano” azzurro Dominik Paris, seguito a ruota dal compagno di squadra Pietro Zazzi. Più indietro gli altri italiani: 16esimo Nicolò Molteni, 30esimo Giovanni Franzoni, 35esimo Christof Innerhofer e 55esimo Florian Schieder. Non hanno completato la gara, infine, Max Perathoner e Benjamin Jacques Alliod. Per Casse è il quarto podio in carriera in Coppa del mondo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).