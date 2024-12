Campofranco. Approvato in Consiglio il Regolamento per scavi e ripristino su strade pubbliche in territorio comunale

CAMPOFRANCO. Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il nuovo “Regolamento per l’Esecuzione di Scavo e Ripristino sulle Strade Pubbliche all’Interno del Territorio Comunale”. Questo importante documento disciplina le attività di scavo e ripristino delle vie pubbliche, regolamentando le realizzazioni di canalizzazioni interrate e delle manomissioni stradali in genere.

Il regolamento si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché di tutelare l’integrità delle infrastrutture comunali. Tra i punti salienti del regolamento, si evidenziano:

1 domanda per eseguire gli scavi: La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata di documentazione fotografica, planimetria e sezioni in scala opportuna, con indicazione dell’area interessata dallo scavo e delle opere da eseguire.

2.deposito cauzionale: È previsto un deposito cauzionale di € 70,00 al metro quadrato, calcolato sull’area di effettivo ripristino, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni alle opere comunali.

3 Prescrizioni tecniche: Vengono dettagliate le modalità di apertura e ripristino degli scavi, con particolare attenzione alla sicurezza del transito veicolare e pedonale e alla pulizia quotidiana delle zone limitrofe lo scavo.

4. Sanzioni: Sono previste sanzioni pecuniarie per lavori eseguiti senza autorizzazione o in difformità rispetto alle prescrizioni del regolamento.

Il Sindaco Rosario Nuara, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del regolamento, sottolineando l’importanza di avere norme chiare e precise per la gestione degli scavi sulle strade pubbliche, ringraziando l’Ufficio tecnico ed in particolare l’Ing. Ferlisi per aver proposto e collaborato attivamente alla stesura di questo nuovo documento: “Questo regolamento rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e la tutela del patrimonio comunale. Adesso avremo un’arma in più per regolamentare il lavoro delle ditte che intervengono sul suolo comunale e che spesso non danno seguito al ripristino dello stesso, le quali dovranno procedere alla totalità della carreggiata entro il termine ultimo di 60 giorni”, ha dichiarato il Sindaco.

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo integrale del regolamento, è possibile visitare il sito istituzionale o rivolgersi all’Ufficio Tecnico-Ambientale del Comune di Campofranco.