Campofranco. Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2024/2026

CAMPOFRANCO. Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 23 dicembre 2024 il Bilancio Previsionale 2024-2026 ad unanimità di voti.

Questo importante risultato, che rappresenta il quarto bilancio approvato nell’arco di un anno, segna un significativo passo avanti per il Comune e conferma l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantire servizi essenziali e promuovere lo sviluppo del territorio.

Tra le principali misure previste nel bilancio, particolare rilevanza assume la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale, con un sostanziale incremento dei capitoli di spesa destinati alla manutenzione delle strade urbane ed extraurbane e degli immobili comunali.

Sono stati inoltre assicurati importanti servizi per la comunità, tra cui:

– Il mantenimento del servizio di asilo nido

– L’attivazione del servizio mensa scolastica, che riprenderà dopo le vacanze natalizie

– L’acquisto di una nuova auto di servizio per la Polizia Municipale

– L’acquisizione di un nuovo scuolabus

Queste e molte altre misure, sia di piccola che di grande portata, contribuiranno in modo significativo al miglioramento della qualità della vita nel nostro paese nei prossimi anni.

“L’Amministrazione – si legge in una nota – desidera esprimere un sincero ringraziamento alla Dott.ssa Panepinto, Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, e al Segretario Comunale Dott.ssa Nicosia, per il loro prezioso lavoro e dedizione, fondamentali per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Un sentito ringraziamento va anche al Revisore dei Conti, al Presidente del Consiglio Corsaro e a tutti i Consiglieri presenti, che con il loro voto unanime hanno approvato le proposte di bilancio, garantendo così al Comune la necessaria stabilità finanziaria in vista del prossimo esercizio. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità e ci permetterà di affrontare con maggiore serenità le sfide future”.