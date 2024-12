Caltanissetta. L’on. Salvatore Scuvera: “La Regione, ancora una volta, interviene in modo rilevante sul nostro territorio”

CALTANISSETTA. La Regione Siciliana stanzia al Fua di Caltanissetta per la prima fase 48.226.369,05 Milioni di Euro e successivamente ne stanzierà altri 15% e destinati nei prossimi anni. In particolare si è proceduto al riparto delle risorse finanziate che il PR FESR 21-27 con DDG n. 933 del 16.12.2024 destina alle Aree Urbane Funzionali al fine di dare attuazione alle strategie territoriali. Cosi ripartite: Attività Produttive 1.709.744,306– 1.709.744,31; Energia: 817.864,79; Protezione Civile: 1.404.443,39; Infrastrutture: 21.489.576,00– 23.711.884,19; Autonomie Locali: 22.782.471,07– 22.782.471,07. “L’impegno politico assiduo e costante per il nostro territorio – conclude l’On. Scuvera – vuole dare certezza e garantire i nostri cittadini”.