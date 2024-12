Caltanissetta, la 5° E 72/73 ancora insieme per festeggiare il compleanno di un compagno di classe

Dopo essersi ritrovati per ricordare il 50° anniversario dal conseguimento del diploma e dopo diversi altri incontri per tenere vivo lo spirito di classe, oggi in molti si sono piacevolmente riuniti per festeggiare il settantesimo compleanno.

A questo ulteriore particolare appuntamento, erano presenti gli alunni della classe 5° E dell’anno scolastico 1972/1973: Abbate Giuseppe, Buscarino Salvatore, Calamita Elvira, Castellana Carla, Curatolo Maria, Di Martino Diega, Di Paola Rosaria, Gelsomino Roberto, Macaluso Maria, Miccichè Giuseppa, Montana Antonio, Nicosia Maurizio, Pirrera Salvatore, Polizzi Angela, Riggi Concetta, Schillaci Michelangelo, Senettone Mario e Vitale Angelo.

Anche durante i festeggiamenti del “compleanno” il loro pensiero è andato ai compagni prematuramente scomparsi: Gaiteri Anna Maria, Spanò Giovanna e Tollini Roberto.

Al termine dell’incontro si sono ripromessi di rivedersi.