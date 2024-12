Caltanissetta. In Questura scoperta targa raffigurante conduttore cinofilo con il suo cane

CALTANISSETTA. Si è tenuta nell’atrio della Questura di Caltanissetta si è tenuta la cerimonia di scopertura di una pittura acrilica su legno, realizzata dall’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Stefano Miliziano, in servizio alla locale Sezione Polizia Stradale, che raffigura un conduttore cinofilo insieme al suo cane.

I Cinofili della Polizia di Stato svolgono un importante servizio che richiede uno specifico addestramento rivolto al cane e al conduttore. Quando i due riescono a fare “squadra” sono pronti per essere avviati al lavoro per il quale sono stati scelti e allenati. I settori di impiego dei Cinofili sono l’ordine pubblico, la vigilanza, i servizi antidroga, la ricerca di esplosivo, la ricerca e il soccorso in superficie o sotto macerie di persone in caso di calamità naturali. Ad accogliere gli ospiti il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello.

Alla cerimonia erano presenti il Vicario del Prefetto, Ferdinando Trombadore, in rappresentanza del Prefetto di Caltanissetta; il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro; il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Francesca Fava, Direttore del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine; il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Ferroviaria; i Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale di Catania e Palermo; i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; i Dirigenti delle Sezioni Polizia Stradale dell’Isola, i Dirigenti degli U.P.G.S.P. delle Questure di Palermo, Agrigento, Trapani ed Enna; i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno; le sezioni nissena e gelese dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e gli alunni di una classe dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”.

La tavola è stata posizionata in una parete dell’atrio della Questura dove sono state apposte anche due targhe riportanti notizie sulla peculiarità del Reparto Cinofili della Polizia di Stato e le indicazioni sull’autore.