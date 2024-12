Caltanissetta. Il 21 dicembre c’è il 5° Torneo di vecchie glorie “Alleanza Calcio” con il capitano Davide La Paglia sempre nel cuore

CALTANISSETTA. La consegna di un “pensiero” all’iconico capitano per antonomasia, Davide La Paglia, apre ufficialmente il countdown per il 5° Torneo “Alleanza” Calcio in programma al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, sabato 21 dicembre alle ore 15.

La visita pre natalizia del gruppo storico dei giocatori della Don Bosco, di cui La Paglia è stato ed è leader indiscusso, insieme ad una delegazione di ex calciatori della Nissa (squadra di cui Davide è stato capitano, oltre a collezionare più di 400 presenze), è una tradizione che prescinde dalla kermesse, per rinsaldare un legame di amicizia verso il numero 6 per eccellenza che è simbolo di resilienza.

Anche quest’anno, dunque, una delegazione delle vecchie glorie del calcio nisseno, con la gradita presenza dell’indimenticabile ex presidente della Nissa Luca Mannino, nel pomeriggio di martedì 17 dicembre, si è recata a casa di Davide, che da oltre 14 anni lotta gagliardamente contro la SLA, per uno scambio di auguri e la consegna di un ‘pensiero’. Immancabile il tuffo nei ricordi e negli aneddoti di un calcio nisseno che non esiste più.

La kermesse calcistica, giunta al quinto anno, è ormai un appuntamento consolidato per tanti volti noti del pallone di Caltanissetta non più giovanissimi. L’organizzazione è curata, come sempre con meticolosa passione, da Davide Berta e dall’Asd Football dei fratelli Fabrizio e Valentino Fama.

Il torneo quest’anno vanta il patrocinio dell’Amministrazione Comunale (grazie al sostegno del sindaco Walter Tesauro, dell’Assessore allo Sport Toti Petrantoni e del presidente del consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti), oltre che la presenza della Fidas, del 118 e del contributo di “Alleanza Assicurazioni”.

In campo tre selezioni di over 50, circa 60 atleti, che nel triangolare saranno suddivisi tra “Alleanza”, Don Bosco e Nissa. Un’occasione per tanti amici ed ex-avversari di ritrovarsi, anche a distanza di anni, e di rinverdire il ricordo di personaggi iconici del calcio nostrano purtroppo deceduti. Prima dell’inizio della gara sarà effettuata l’immancabile video-chiamata a Davide La Paglia, e non mancherà un pensiero Michele Santoro, Antonio Lupo, Raffaele Ammendola, Enrico Cannistraci ed a due giornalisti che il calcio lo hanno raccontato mirabilmente, Pippo Grosso e Lino Lacagnina.