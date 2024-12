Caltanissetta, al via la rassegna musicale “Suoni in Itinere”: ecco gli appuntamenti

La Rassegna musicale 2024 Suoni in Itinere va in scena. Il progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2024 del Comune di Caltanissetta e promosso da Andrea Castiglione. L’iniziativa punta a trasformare location storiche e artistiche in palcoscenici innovativi, portando all’attenzione su temi sociali attuali, attraverso il linguaggio universale della musica e dell’arte. Un viaggio tra storia, innovazione e sostenibilità Suoni in Itinere non è solo una rassegna musicale, ma un’occasione di sensibilizzazione culturale e scoperta artistica per la città. L’obiettivo è ambizioso: stimolare la crescita culturale e sensibilizzare il pubblico, ampliando gli orizzonti visivi e percettivi. La musica e l’arte, infatti, rappresentano strumenti di dialogo e confronto che uniscono le persone, creando un senso di comunità attorno a valori condivisi. Le date e gli appuntamenti Il programma prevede dj set e live, dibattiti e mostre in location di grande valore artistico:

• Percorsi Sonori – Domenica 15 dicembre, ore 11:00 AM – Spazio Pitta Caltanissetta Un risveglio artistico culturale tra le opere di Lorenzo Ciulla con dj set dei Tr3ntatr3giri, SafariMode, and more, pronti a inaugurare la rassegna con sonorità coinvolgenti e talk.

• Percorsi Sonori – Venerdì 27 e Sabato 28 dicembre, ore 18:30 PM – Palazzo Moncada Caltanissetta Due serate ricche di esibizioni musicali, con i TSOS, Circolo Dog, Drum e tanti altri ancora, che trasformeranno il Palazzo Moncada in un centro pulsante di musica e creatività. Oltre alle performance musicali, saranno organizzati talk su temi attuali dell’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Per l’occasione parteciperanno professionisti dell’industria creativo culturale.

• Percorsi artistici – Dal 22 al 28 dicembre Palazzo Moncada la prima mostra sulla sostenibilità ambientale e sociale “L’arte come voce di urgenza ecologica e sociale”. Saranno presenti installazioni di cinque artisti che utilizzano materiali naturali, di riuso, in chiave innovativa. Un’iniziativa che invita a riettere su tematiche attuali attraverso il linguaggio visivo e percettivo. Inoltre durante le giornate del 27 e 28 Dicembre saranno previste delle estemporanee live. Espongono: Arianna Di Romano – Carmelo Interdonato – Made In Body – Simpl Eartist – SinMetro.

L’ingresso gratuito e aperto a tutti: appassionati di musica, arte e cultura, curiosi.