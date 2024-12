Automobilismo, la scuderia RO racing all’Union Rally Event: a guidare l’attacco sei vetture della classe R5

Pienone di partecipanti con i colori della scuderia RO racing all’Union Rally Event che si disputerà questo fine settimana a Sperlonga, Pico e Ceccano e dividerà il suo tracciato tra le province di Latina e Frosinone. Alla manifestazione, con i colori del sodalizio siciliano, prenderanno parte diciotto equipaggi. Sei le vetture della classe R5 con la Skoda Fabia RS di Andrea Minchella e Daiana Darderi che proverà ad essere protagonista.

La stagione agonistica è ormai pronta a volgere al termine e uno dei classici appuntamenti di fine anno è stata sempre la Ronde di Sperlonga che, quest’anno, si è unita al RaIly di Pico Ceccano e si presenta agli appassionati nella formula sperimentale delle due competizioni aggregate insieme in una sola gara.

Alla manifestazione, che vedrà le due province di Latina e Frosinone ospitare lo sviluppo del tracciato, sicuro teatro di nuove battaglie, hanno aderito, in rappresentanza della scuderia RO racing, ben diciotto equipaggi.

Un pienone di portacolori del sodalizio di Cianciana che lascia presagire a possibili risultati di vertice.

Nella classe R5, saranno sei le Skoda Fabia che proveranno a inserirsi nelle posizioni nobili della classifica. Andrea Minchella e Daiana Darderi saranno pronti a far valere il fattore campo, a bordo della loro Skoda Fabia RS. Il driver ciociaro ha già alle sue spalle ottime prestazioni su queste strade. Sempre su Fabia R5 vorranno ambire a ruoli di importanti Fabio Carnevale, in coppia con Roberto Lombardi, Riccardo Di Iuorio, che, con Iscaro Fiore, vorrà riscattare il suo credito nei confronti della fortuna che in più occasioni non gli è stata amica durante la stagione. Esordio in R5, sempre con una vettura Boema, per Mario Trotta e Federico Germiani. Le vetture della Casa della Repubblica Ceca ospiteranno a bordo anche Antonio Trotta con Giacomo Verrico e Samuele Nota in coppia con Gianluca Gelardi, tutti pronti a regalare battaglia. Con una Renault Clio Super 1600 saranno della partita Mario Cerro e Daniele Pelagalli. La Rally4, categoria combattuta, vedrà impegnati, a difendere i colori della squadra siciliana, ben cinque equipaggi. I due enfant prodige dell’automobilismo italiano Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, dopo una splendida annata valsa la seconda posizione nel Campionato Italiano Junior, esordiranno sulle strade della Riviera d’Ulisse con la Peugeot 208 Gt che probabilmente li accompagnerà nella prossima stagione. Pronti a far valere la loro esperienza, acquisita a bordo della loro Renault Clio in una stagione a tempo pieno nel CIAR, saranno Michael Rendina e Massimo Moriconi. La vecchia volpe Gianni Stracqualursi, in coppia con Marco Ferrante vorrà far valere, a bordo di una Peugeot 208 la sua minuziosa conoscenza del tracciato. Nella stessa classe e sempre su una vettura transalpina ci saranno anche Renato Reggi con Dario Mastrillo e Alessandro Vallone con Mauro Persichilli. Con la Peugeot 208, ma aspirata, in classe R2B, ci saranno Antonio Curatti con Giuliano Galeti e il giovanissimo Carlo Nicoletti che avrà al suo fianco l’esperto Giuseppe Buscemi. In N3 Giovanni Gigante e Francesco Cerro cercheranno di piazzare la loro Renault Clio in buona posizione. Nuova grintosa apparizione per Albino Ferdinandi e Davide Raso, con la loro Peugeot 106 della classe A5. Tra le piccole N2 pronti a vender cara la pelle saranno Pier Luigi Lepore e Alessandro Abatecola con una Peugeot 106 e Samuele Miele in coppia con Matteo Lotta con una Citroen Saxo.

Al Bacci Master Show che si disputa al Circuito Internazionale di Napoli Jessica Scarafone con la sua Citroen Ax Sport E1 Ita darà prova della sua grande grinta al volante e sarà pronta a dare fastidio a tanti maschietti dal piede pesante.