RIESI. L’amministrazione comunale ha inteso informare la cittadinanza che presso l’attuale poliambulatorio, sito in Via Salita Ancipa, sono in corso i lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova Casa di Comunità, che permetterà di ampliare e potenziare l’offerta sanitaria sul territorio.

Pertanto, il Poliambulatorio di Riesi è stato temporaneamente trasferito in Viale Europa 42, presso la sede della Guardia medica.