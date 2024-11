Anche se parliamo di record più assurdi e imprese impossibili, molti primati sono regolarmente quotati nei siti di scommesse sportive proprio a dimostrazione del fatto, che il calcio sta vivendo il suo massimo periodo di splendore con tantissimi campioni: tutti pronti a rinnovare tutte le classifiche all time.

Statistiche, spettacolo, curiosità, quote della Serie A in diretta live streaming fanno tutti parte del circo chiamato pallone, dove tifosi, appassionati e addetti ai lavori sono sempre pronti ad analizzare ogni match, campionato o torneo UEFA e soprattutto ogni singolo calciatore in gioco.

Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono i record più assurdi di Serie A e le scommesse più impossibili vinte da club e calciatori.

Qual è il record assoluto di gol in un solo campionato di Serie A?

Tra i record più incredibili di Serie A abbiamo quello del maggior numero di reti segnate in un solo campionato, in effetti sono due i primati sensazionali, che cambiano a seconda del numero di club che hanno partecipato ai campionati.

Il record di gol nel campionato a 20 club è quello del Milan fissato a 118 gol nella stagione 1949/1950, con una media di 3.11 gol per match: ossia Over 2.5.

Ma c’è un club che ha fatto meglio, ed è il Torino 1947/1948, che in quel campionato a 21 squadre riuscì a segnare il record assoluto di 125 gol.

Qual è il maggior numero di gol segnati in casa e in trasferta in un unico campionato?

Ancora il Torino 1947/1948 domina questa speciale classifica, con 89 gol segnati in casa in 20 match. Mentre il record di gol segnati in trasferta è del Napoli, che nella stagione 2016/2017 ha segnato 50 gol in 20 match.

Qual è stato il pareggio con più gol nella storia della Serie A?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro nel tempo alla stagione 1919/1920, quando nel match Torino – Inter vennero segnate 12 reti in uno spettacolare pareggio 6 – 6.

Chi sono i tre giocatori che hanno disputato più partite in Serie A?

La classifica dei calciatori con più presenze nella massima categoria di calcio italiana vede Buffon dominare con 657 match, davanti a Paolo Maldini che ha giocato 647 gare in Serie A. Al terzo posto c’è Francesco Totti con 619 presenze, davanti a Javier Zanetti con 615 partite.

Qual è il gol più veloce mai segnato in Serie A?

Questo primato spetta a Rafael Leao, che il 20/12/2020 nel match Milan – Sassuolo, segnò il gol più veloce della storia di Serie A in soli 6.76 secondi.

Al contrario, il gol più tardivo mai segnato in Serie A è quello di Samardzic al 104esimo minuto del match Udinese – Empoli. Il centrocampista segnò per le Zebrette questo gol il 19 maggio 2024.

Chi è stato il calciatore più giovane e più anziano a realizzare una doppietta?

Pietro Pellegri con il Genoa è stato il più giovane calciatore a segnare una doppietta contro la Lazio, era il 17/09/2017 e il giocatore del Vecchio Balordo aveva 16 anni e 184 giorni.

Il calciatore più anziano a segnare una doppietta non poteva che essere Zlatan Ibrahimovic, nel match Milan – Fiorentina del 20/11/2021. Ibra segnò la sua ultima doppietta a 40 anni e 48 giorni.

Qual è il record di rigori segnati in assoluto e tiri dal dischetto consecutivi in gol?

Il record all time di rigori segnati in Serie A è di Francesco Totti con 71 reti dal dischetto, il record di rigori consecutivi trasformati in gol è di Roberto Boninsegna: 19 reti consecutive dal dischetto.