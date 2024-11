Ospedale di Partinico, eseguito prelievo multiorgano

Notte di intenso lavoro all’ospedale di Partinico, in provincia di Palermo, con due diverse equipe chirurgiche che si sono alternate sul tavolo operatorio nel prelievo di organi da un paziente in morte cerebrale. L’autorizzazione era stata concessa dai familiari che hanno, così, dato speranze e prospettive di vita a pazienti complessi in attesa di un trapianto. Dopo il periodo di osservazione obbligatorio per legge e la verifica della morte cerebrale da parte del collegio medico costituito dal dirigente medico di direzione sanitaria del presidio, Francesca La Sala, dal neurologo Giacomo Fisco e dall’anestesista rianimatore, Petra Slavikova, è stato eseguito il prelievo di fegato, cuore, polmoni e reni. In sala operatoria si sono alternate due equipe chirurgiche, rispettivamente, del Policlinico di Bari e dell’Ismett di Palermo, coadiuvate dagli anestesisti dell’ospedale di Partinico, Mariano Milana e Luca D’Agostino e dagli infermieri Francesco Regina e Francesco Lombardo. Tutte le attività, seguite sin da ieri dal Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, dal Direttore sanitario, Antonino Levita, dal Direttore della UOC di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Partinico, Sandro Tomasello, con la collaborazione del referente aziendale per la donazione di organi, Calogero Bellia, si sono svolte in sinergia e con la costante collaborazione del Crt, Centro Regionale Trapianti. Faraoni ha espresso “gratitudine” ai familiari del donatore che, “in un momento di grandissimo dolore hanno fatto una scelta di altruismo e generosità. Un sentito ringraziamento va anche al personale dell’ospedale di Partinico e alle equipe chirurgiche che hanno dimostrato professionalità – ha aggiunto – e spirito di integrazione multidisciplinare”.