Elezioni Usa: Donald Trump vola verso la vittoria

Un boato, applausi ei cori: “Usa, Usa”. Al centro congressi di Palm Beach dove la campagna di Donald Trump ha organizzato il suo presidio la festa sembra cominciare poco dopo l’annuncio della vittoria del North Carolina per il campo repubblicano.

E’ uno dei sette stati in bilico che hanno dominato la scena durante lo scrutinio nella lunga notte elettorale ma il festeggiamento ormai proiettato oltre, perché quando sembra in Italia è già mattina, fra proiezioni e calcoli, la strada sembra ormai spianata per il ritorno del magnate alla Casa Bianca mentre anche la Georgia si tinge di rosso, il colore dei repubblicani. Il New York Times arriva ad attribuire a Donald Trump oltre il 90% delle probabilità di vincere, con un risultato finale previsto di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris. E Elon Musk, il grande sostenitore del tycoon, esulta su X: “Game, set and match”, gioco, set e partita.

Ora si guarda al risultato della Pennsylvania, in attesa a questo punto di una conferma definitiva per il candidato repubblicano che in questo importante stato chiave resta in vantaggio, mentre per la democratica Kamala Harris non sembra esserci terreno di recupero con i grafici di tutti i media americani che mostrano il ‘muro blu’ ormai in frantumi. E il silenzio cala fra i suoi sostenitori riuniti alla Howard University a Washington DC, lo storico ateneo tradizionalmente afroamericano e Alma Mater della vicepresidente dove la sua campagna aveva allestito il quartier generale per la maratona elettorale nella speranza di festeggiare l’elezione della prima presidente donna degli Stati Uniti.

E invece, come per Hillary Clinton nel 2016, il party salta e il soffitto di cristallo ancora non si infrange. Il segnale che sul fronte opposto si scaldano i motori per grandi annunci e festeggiamenti ormai sono più d’uno: lo speaker della Camera, il repubblicano Mile Johnson appena rieletto in Louisiana, è già in viaggio verso a Mar-a-Lago. Il Grand Old Party potrebbe prepararsi infatti a celebrare l’en plain se i dati confermeranno quanto al momento emergeranno: Intanto secondo la Cnn, a questo punto della competizione elettorale, Donald Trump avrebbe conquistato il 52% del voto popolare (58.831826 di preferenza), contro il 46,5% di Kamala Harris. Inoltre, secondo le proiezioni di Fox, i repubblicani vincono il controllo del Senato. Per i democratici arriva qualche conferma, ma si tratta di nomi scontati: Nancy Pelosi è stata rieletta alla Camera per rappresentare la California, secondo le proiezioni dell’Associated Press.

Prima donna relatrice della Camera, Pelosi è stata eletta per la prima volta nel 1987. Seggio confermato anche per la deputata democratica Alexandria Ocasio Cortez, che è stata rieletta a New York, secondo le proiezioni dei media americani, è il suo quarto mandato. (ANSA).