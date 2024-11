Caltanissetta. Studenti dell’I.I.S.S. Mottura incontrano la Webuild: formazione e opportunità

Ieri mattina, gli studenti dell’I.I.S.S. Sebastiano Mottura di Caltanissetta hanno incontrato una delegazione del gruppo multinazionale italiano Webuild nell’ambito di “Build Up”, progetto nato nel 2023 che si inserisce nel Programma per lo sviluppo delle competenze trasversali, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, appartenenti a diverse regioni d’Italia, con indirizzi meccanici, meccatronici, elettrici, elettronici, geotecniche.

A incontrare i ragazzi, alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto Mottura di Caltanissetta, Laura Zurli, del professore di geologia e geotecnica, Enrico Curcuruto, del referente del progetto Build Up per l’istituto Mottura, Francesco Giusti, sono stati Giuseppe Blanca, responsabile centro di formazione di Belpasso della scuola dei mestieri; Massimiliano Giammalva, esperto impianti e macchine mega strutture; Simona Marano, HR Specialist; Matteo Boldrini, referente del progetto Build up; Federico Cucuzza, HR consulente; Matteo Cremonini, consulente HR.

“Questo progetto ha una grande valenza per il territorio di Caltanissetta ‒ ha dichiarato Matteo Boldrini ‒, perché essendoci tanti bisogni assuntivi in Sicilia e tanti cantieri di Webuild tra Caltanissetta ed Enna, abbiamo voluto coinvolgere le scuole della città e in particolare l’istituto Mottura, che è un polo d’eccellenza, perché è una delle poche scuole in Italia con indirizzo geotecnico, affine ai progetti di Webuild, che promuove e trasmette le competenze per noi molto importanti.”

Ha concluso, poi, sottolineando come il progetto “riporta in carica la buona pratica di collegamento tra le aziende e il mondo della scuola.”



“Build Up” è una competizione in cui gli studenti si cimentano nella stesura di progetti innovativi ideando una grande opera per il territorio in cui vivono. Inoltre, durante la prima fase dell’intero progetto sono previsti workshop in presenza con opportunità di formazione attraverso l’affiancamento di professionisti Webuild, arrivando poi ad accedere a percorsi di selezione finalizzati a tirocini aziendali e ad assunzioni nel Gruppo Webuild.

Lo scorso anno, durante la prima edizione, gli studenti dell’istituto Mottura hanno partecipato con un progetto sul riutilizzo delle acque reflue depurate per combattere la crisi idrica, risultando tra i vincitori. E anche quest’anno vi parteciperanno.



“Anche quest’anno ospitiamo importanti eventi formativi, anche all’interno dei PCTO, da parte della Webuild ‒ ha affermato Laura Zurli, dirigente dell’istituto ‒. Sinergia importante per sugellare il patto tra scuola, extra scuola e altri settori importanti che si affacciano nelle nuove professioni. È necessario far comprendere agli alunni che esiste un mondo tecnologicamente avanzato e pronto per assisterli, per accoglierli di fronte a nuove professioni.”

Opportunità di formazione, di confronto; possibilità di dialogo e di affiancamento con esperti del settore; operazione di ricerca e di selezione, il progetto “Build Up” assume un ruolo rilevante nella crescita scolastica degli studenti, i quali vengono stimolati, spinti a diventare parte attiva di un meccanismo che consente loro di conoscere il mondo delle grandi costruzioni e di poter valutare scelte future, anche grazie al sostegno dei docenti che li accompagnano durante il cammino di crescita e li preparano al mondo del lavoro.