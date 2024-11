Caltanissetta. Scomparsa di Gianni Taibi, il cordoglio della Real Maestranza: “La sua memoria sarà una guida per noi”

La scomparsa di Gianni Taibi ha stretto la città di Caltanissetta intorno alla famiglia e alle persone a lui più care. Luigi Fiocco, presidente della Real Maestranza, e l’intera Associazione, esprimono il proprio cordoglio per la perdita.

“Con profonda tristezza e un grande senso di perdita, a nome dell’Associazione Real Maestranza, desidero esprimere il nostro cordoglio più sincero per la scomparsa di Gianni Taibi – dichiara Luigi Fiocco. Figura fondamentale per la Città, Gianni Taibi è stato un uomo che ha dedicato la sua vita con passione impegno e generosità alla Real Maestranza e alla tradizione della Settimana Santa. “Gianni non è stato solo un Gran Cerimoniere per tanti anni – continua Luigi Fiocco -, ma un punto di riferimento fondamentale per tutti noi. La sua figura ha sempre rappresentato l’essenza stessa della nostra comunità: un uomo di cuore, un custode delle tradizioni, un instancabile lavoratore che ha dato tutto se stesso per la realizzazione di eventi che sono parte integrante della nostra identità.” La dedizione di Gianni Taibi alla Real Maestranza è stata esemplare. “Con la sua presenza discreta ma costante, ha contribuito a rendere ogni celebrazione un momento di grande solennità e di profonda bellezza.”

Ha unito la passione per la tradizione con un impegno pratico e instancabile che ha lasciato il segno in ogni angolo dell’Associazione. “La perdita di Gianni lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito continuerà a vivere nei gesti, nei ricordi e nei valori che ci ha trasmesso. La sua memoria sarà sempre una guida per noi, un esempio di dedizione e di amore per ciò che facciamo. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutte le persone che gli sono state vicine, certi che Gianni continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.”