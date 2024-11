Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, concluse le semifinali del XV° torneo open interno

Si sono concluse, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, le semifinali del XV° torneo open interno.

I quattro tavoli dei sedici semifinalisti hanno visto la vittoria di Giorgia Moscarelli, Mariella Brucculeri, Giancarlo Ciulla e Carlo Licata che accedono alla finale di giovedì 7 novembre.

“Due donne in semifinale, un giovane trentenne e un “diversamente giovane”- dichiarano dal direttivo del RCU nisseno- conferma che il nostro club è intergenerazionale e con tante donne “agguerrite”. Già in semifinale erano cinque le ragazze che hanno composto i 16 tavoli e questo ci riempie di orgoglio e premia tutto il club del lavoro svolto negli anni”.

Già è in cantiere il XVI° torneo (torneo di Natale) che giovedì 14 inizierà con il suo primo turno. Il torneo sarà articolato in quattro giornate, senza scarto, con semifinali e finale, e troverà la sua conclusione giorno 19 dicembre con la premiazione e la festa prima del periodo natalizio.

Intanto il club nisseno si è candidato ad ospitare il “Raduno del Sud” per il secondo anno consecutivo.

“Desideriamo riprendere la tradizione di svolgere- dichiarano sempre dal direttivo- il Raduno del Sud al sud Italia e per questo ci siamo candidati, forti dell’esperienza dell’anno scorso. Insieme a noi si è candidato il RCU di Acireale che sta verificando alcuni passaggi logistici ed organizzativi per vedere se ci sono le condizioni per farlo nella cittadina acese. Se i “risikanti” di Acireale scioglieranno la loro riserva positivamente, faremo volentieri un passo indietro: l’importante è, che con cadenza annuale, il prestigioso torneo si giochi in una regione del sud Italia com’è giusto che sia”.