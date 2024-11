Caltanissetta. Partito Democratico, il 22 novembre Agorà tematiche “Un futuro oltre le classifiche”

Il Partito Democratico di Caltanissetta il 22 novembre, alle ore 16:00 all’istituto Testasecca – viale della Regione, 1 -, organizza un momento di incontro dal titolo “Un futuro oltre le classifiche”, all’istituto Testasecca, in cui interverranno l’onorevole Peppe Provenzano e l’onorevole Anthony Barbagallo.

Caltanissetta si trova all’ultimo posto nella Classifica della Qualità della Vita 2024, stilata da ItaliaOggi insieme all’Università La Sapienza di Roma, con un punteggio di 0,00. Dal 1990, questa classifica analizza ogni anno le condizioni di vita nelle province italiane, valutando indicatori fondamentali come salute, sicurezza, reddito, cultura e istruzione.

“Quest’anno, purtroppo, la nostra città risulta ultima tra le 107 province italiane. Da qui parte Un Futuro oltre le Classifiche: un momento di analisi e confronto per andare oltre i numeri e costruire un percorso di rinascita concreto. Attraverso le nostre Agorà Tematiche, vogliamo formulare proposte e obiettivi misurabili per una nuova Caltanissetta, capace di rispondere alle esigenze reali della nostra bella comunità.

Siamo felici di annunciare la partecipazione dell’onorevole Peppe Provenzano e dell’On. Anthony Barbagallo, che interverranno per condividere visioni e strategie in questo percorso.”

Le Agorà Tematiche, inoltre, proseguiranno il loro lavoro nei prossimi mesi, dialogando con associazioni e realtà del territorio, per ascoltare, raccogliere istanze e costruire una proposta politica condivisa e innovativa.