Caltanissetta. Lavoratori ASU, assegnate 4 unità al Comune. L’assessore Falcone: “Opportunità che offre ai cittadini utenti un servizio efficiente”

Assegnate al Comune di Caltanissetta quattro nuove unità di lavoratori ASU da parte del Dipartimento regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si è concluso, dunque, l’iter avviato nelle scorse settimane quando l’Amministrazione comunale e l’assessore alle Risorse Umane, Matilde Falcone, hanno manifestato la volontà di conoscere l’eventuale disponibilità da parte dei lavoratori ASU all’assegnazione agli Uffici del Comune di Caltanissetta, lavoratori ASU iscritti nell’elenco unico regionale e che lavorano presso altri enti del territorio di Caltanissetta.

“Oggi è una bella giornata per la nostra amministrazione e per il Comune – ha dichiarato l’assessore Falcone –, poiché accogliamo 4 lavoratori Asu che verranno a implementare il nostro personale e verranno collocati all’ufficio anagrafe. È un bel momento perché si conclude un percorso abbastanza articolato che la Regione ha permesso di poter portare avanti attraverso delle normative che negli anni si sono perpetrate – ha continuato –. Questa amministrazione è stata molto sensibile all’accoglienza e all’utilizzo di questo personale e a una prossima stabilizzazione. È personale che ha esperienza dal punto di vista amministrativo e quindi noi non possiamo che essere contenti”.

17 le proposte manifestate e soltanto 4 risultate disponibili al completamento della procedura di passaggio. Acquisito il nullaosta del Dipartimento regionale competente, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, è stato acquisito il nullaosta del Dipartimento regionale competente e i soggetti individuati hanno iniziato a prestare servizio.

“Si tratta di un’opportunità che consente di maturare esperienza e sbocchi professionali della quale beneficeranno i lavoratori socialmente utili assegnati al nostro Comune – ha spiegato l’assessore Falcone – e al contempo consentiranno al nostro ente, in grave carenza di personale, di poter sopperire a una piccola parte delle necessità manifestate per poter offrire ai cittadini utenti un servizio efficiente e aderente alle loro necessità”.

L’assegnazione dei lavoratori ASU, in forza fino al 30 giugno 2026 qualora non siano già stati stabilizzati così come previsto dalla normativa nazionale, continueranno a percepire il sussidio e l’eventuale integrazione oraria fino a 36 ore, e graveranno sul bilancio del Comune di Caltanissetta soltanto le somme relative agli oneri assicurativi – infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi – per l’intero periodo di svolgimento delle prestazioni.